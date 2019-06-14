Власти Москвы согласовали митинг Либертарианской партии в поддержку Голунова

Мэрия Москвы согласовала представителям Либертарианской партии митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова. Он пройдет вечером 23 июня.



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Акция начнется в пять вечера на внешней стороне проспекта Академика Сахарова и продлится два часа. Заявлено, что участие в ней примут до 20 тысяч человек. Цель - выразить несогласие с преследованием Голунова и других сотрудников СМИ.

Напомним, ранее власти Москвы согласовали митинг, который пройдет в это воскресение также на проспекте Академика Сахарова.

Голунова задержали 6 июня по подозрению в попытке сбыть наркотики и поместили под домашний арест. Через несколько дней все обвинения с него были сняты за недоказанностью. Журналист свою вину не признавал и заявлял, что запрещенные вещества ему подбросили.

Сегодня он сказал, что опасается за свою безопасность. По словам Голунова, он бы хотел вернуться к своей обычной жизни, спокойно ездить в метро и писать статьи.

Источник превью: Правда.ру

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