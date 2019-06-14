Спикер Госдумы одобрил предложение изымать у чиновников неподтвержденные доходы

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин поддержал предложение Министерства юстиции России изымать у государственных служащих деньги с банковских счетов, если они не могут подтвердить, что получили эти средства законным путем.



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"Такая мера позволит более эффективно бороться с коррупцией", - передает его слова агентство РИА "Новости".

Володин добавил, что к подготовке соответствующих поправок подключится профильный комитет нижней палаты парламента.

Законопроект направлен на лиц, "замещающих государственные и муниципальные должности", а также на служащих государственных корпораций, ЦБ, Пенсионного фонда и других организаций, работники которых должны подавать декларации о доходах.

В марте Генеральная прокуратура взыскала имущество чиновников на 500 миллионов рублей.