Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин поддержал предложение Министерства юстиции России изымать у государственных служащих деньги с банковских счетов, если они не могут подтвердить, что получили эти средства законным путем.
"Такая мера позволит более эффективно бороться с коррупцией", - передает его слова агентство РИА "Новости".
Володин добавил, что к подготовке соответствующих поправок подключится профильный комитет нижней палаты парламента.
Законопроект направлен на лиц, "замещающих государственные и муниципальные должности", а также на служащих государственных корпораций, ЦБ, Пенсионного фонда и других организаций, работники которых должны подавать декларации о доходах.
В марте Генеральная прокуратура взыскала имущество чиновников на 500 миллионов рублей.
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