Руководитель фракции "Справедливой России" в Госдуме Сергей Миронов подверг критике предложение главы "Роснано" Анатолия Чубайса о введении углеродного налога.
По его словам, инициатива напомнила о чрезвычайно важной проблеме - сокращении выброса парниковых газов. Политик отметил, что число тех, кто не верит в определяющую роль антропогенного фактора в изменении климата, неуклонно растет.
Миронов назвал предлагаемый налог неприемлемым для нашей страны и диструктивным, так как экономика РФ базируется на добыче и экспорте углеводородных ресурсов. Реализация инициативы Чубайса выльется только в рост цен и торможение экономики, заключил он.
Глава "Роснано" ранее заявил, что новый налог нужен, чтобы простимулировать промышленников снизить выбросы углекислого газа.
Источник превью: сайт "Справедливой России"
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