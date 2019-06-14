Аксенов возглавил список "Единой России" на выборах в парламент Крыма

Крымское отделение "Единой России" сегодня утвердило окончательный список кандидатов в депутаты местного парламента.



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На первом месте в нем глава региона Сергей Аксенов, на втором - председатель Госсовета Владимир Константинов. Их кандидатуры уже утвердили в российской столице. Голосование проходило в тайном режиме.

Константинов отмечал, что после предварительного голосования партия власти может обновить своей состав в парламенте РК на 30% при сохранении количества мандатов. По результатам праймериз отделение определило 75 кандидатов по спискам и 25 одномандатников. В состав по спискам вносится больше человек на случай их выбытия.

Выборы в Госсовет Крыма состоятся 8 сентября. Он, в свою очередь, изберет главу РК из трех кандидатур, которые внесет российский лидер.

Госсовет состоит из 75 депутатов. В настоящее время 70 мест занимают представители "ЕР", еще 5 - ЛДПР.

Источник превью: сайт главы Крыма

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