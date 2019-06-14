Власти Москвы обеспечат условия для проведения митинга в поддержку Голунова

Московские власти примут все необходимые условия для проведения в воскресение митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова. Об этом говорится в письме департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.



Иван Голунов вышел на свободу

Проведение акции согласовано с мэрией. Она начнется в час дня на внешней стороне проспекта Академика Сахарова, предполагаемое количество участников - 20 тыс. человек.

Один из инициаторов митинга глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев заявил, что его лозунг заменен с "поддержки журналиста Голунова" на "Закон и справедливость для всех".

Напомним, Голунов был задержан 6 июня, его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и заключили под домашний арест. Сам журналист свою вину отрицал и указывал, что его преследование может быть связано с материалами о похоронном бизнесе.

В начале этой недели все обвинения с Голунова сняли, дело его было закрыто.

Источник превью: Правда.ру

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