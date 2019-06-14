Верховный суд принял решение о ликвидации "Партии пенсионеров России". Причина - неучастие в выборах разных уровней в течение 7 лет. Иск подавал Минюст.
Лидер указанной партии Николай Чеботарев удивился решению ВС, сказал, что о нем еще не слышал, но в любом случае обжаловать не будет, поскольку у него и без того много дел.
Напомним, ранее стало известно, что Минюст также подал иски о ликвидации "Народной партии "За женщин России", "Альянса зеленых" и "Союза горожан". Пока все они находятся на рассмотрении, решение будет вынесено позже.
Иски в отношении данных трех партий также связаны с тем, что они в течение 7 лет подряд не принимали участия ни в каких выборах, а это обязательное требование, которое предъявляют абсолютно ко всем политическим силам.
Минюст в 2018-м намерен подвергнуть строгой проверке примерно половину из зарегистрированных в РФ партий. Глава ЦИК Элла Памфилова ранее заявляла, что треть партий к концу текущего года может быть ликвидирована из-за нарушений закона.
Источник превью: сайт Верховного суда
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