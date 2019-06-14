Число кандидатов в депутаты московского парламента превысило 150

Только за первую неделю приема документов кандидатами в депутаты Мосгордумы уже выразили желание быть 155 человек.



Стала известна дата выборов депутатов Мосгордумы

Всем им придется собирать подписи, поскольку они либо самовыдвиженцы, либо представляют непарламентские партии. Так, только от "Яблока" выдвинулись 15 человек.

Среди подавших документы - 14 действующих депутатов столичного парламента, пенсионеры, безработные, журналисты и др. Некоторые, согласно поданным сведениям, ранее были судимы.

В числе наиболее известных кандидатов в депутаты - музыкант Сергей "Паук" Троицкий, экс-лидер "Яблока" Сергей Митрохин, бывший сотрудник "Коммерсанта" Виктор Хамраев, московский детский омбудсмен Евгений Бунимович.

Документы на регистрацию кандидаты должны подать не позднее 6 июля. Подписи не надо собирать выдвинутым от четырех парламентских партий. Между тем, в "Единой России" сообщили, что все партийные кандидаты идут на выборы как самовыдвиженцы.

Источник превью: сайт правительства Москвы

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