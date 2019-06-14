Глава Якутии назначил нового министра по развитию Арктики

Глава Якутии Айсен Николаев сегодня назначил нового министра по развитию Арктики и делам народов Севера. Им стал Владимир Черноградский.



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Предыдущий глава ведомства Александр Саввинов был освобожден от должности несколько дней назад. Заявление он написал сам. Сообщалось, что у чиновника проблемы со здоровьем.

Указ о создании данного министерства Николаев подписал в конце 200-го, тогда же его возглавил Саввинов. Ведомство занимается всесторонним развитием якутской Арктики.

Саввинов - член "Единой России". До назначения министром был спикером Якутской гордумы трех созывов и участвовал в выборах мэра. Он проиграл, город возглавила Сардана Авксентьева ("Возрождение России").

Черноградский - советник гендиректора ООО "Арктик капитал". Оно обеспечивает бесперебойную деятельность горнодобывающих предприятий.

Источник превью: Facebook

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