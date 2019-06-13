Премия Немцова собрала "сливки" аморального либерального сообщества

На днях в немецком Бонне прошла церемония вручения премии Бориса Немцова за "смелость в отстаивании демократических ценностей". Победительницей стала активистка "Открытой России" (организация признана нежелательной на территории РФ) Анастасия Шевченко.

Помимо неё на куш в 10 тыс. долларов покушались скандалист Алексей Навальный, погоревший на педофилии член НКО "Мемориал" Юрий Дмитриев и обвиняемый в сбыте наркотиков Оюб Титиев, а также либертарианец Михаил Светов.

Организаторами премии выступают беглый олигарх Михаил Ходорковский, координатор "Открытки" Владимир Кара-Мурза-младший и целый ансамбль американских НКО. Памятуя об этом, можно смело предположить, что получают её не за абстрактную смелость в борьбе за демократию, а за вполне конкретные попытки ослабить Россию.

Как ни странно, известные оппозиционеры на церемонию не явились, отправив вместо себя менее именитых коллег. Например, Алексей Навальный был задержан на несогласованном митинге в Москве, поэтому вместо него в Бонн приехала замеченная в связях с коррупционерами Любовь Соболь. В соцсетях она разместила фотографии с места событий.

Помимо Соболь на церемонию был приглашен главный редактор "Медузы" Иван Колпаков, вышедший сухим из воды после скандала вокруг сексуальных домогательств. Присутствовал и главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов. Это издание основано активистками Pussy Riot Надеждой Толоконниковой и Мaрией Алехиной, отметившимися участием в публичной оргии. Также Смирнов тесно связан с так называемым ФБК Навального и не раз появлялся в его видео.

Что до самого Навального, то его давно опережает собственная репутация. При упоминании этого имени на память сразу приходит организация несогласованных митингов в Москве, публикация заказных псевдорасследований в обмен на солидные гонорары в биткоинах, дорогостоящие заграничные поездки и другие махинации. При этом блогер упорно позиционирует себя как "борец с коррупцией" и гроза нечистых на руку чиновников.

Еще один номинант, Михаил Светов, известен в первую очередь как любитель маленьких девочек. Своих извращенных наклонностей он совершенно не стесняется и ранее признавался в сексуальной связи с 15-летней школьницей.

Впрочем, на вручение премии Светов приехал не с очередной нимфеткой "под мышкой", а практически с точной своей копией, что вызвало немало пересудов о его гомосексуальности.

Участники правозащитной организации "Мемориал" Оюб Титиев и Юрий Дмитриев известны серьезными проблемами с законом. Первый был пойман с 180 граммами марихуаны в машине, второй обвиняется в педофилии. Однако всем фактам вопреки, для либеральной общественности оба активиста остаются невинными "жертвами режима" с безупречным моральным обликом.

Но самой беспринципной, а потому явно заслужившей сомнительную премию номинанткой оказалась активистка "Открытой России" Анастасия Шевченко. Женщина, по сути, променяла свою дочь-инвалида на политическую карьеру и сотрудничество с антироссийской организацией, бросив ту в интернате. Позднее у "матери-кукушки" хватило совести обвинить власти в отказе увидеть умирающую дочь, до которой ей семь лет кряду не было никакого дела.

Даже если учесть, что российская либеральная тусовка не отличается высокими моральными качествами, номинанты на премию Немцова бьют все рекорды по аморальности. Наркоманы, беспринципные мошенники и педофилы — вот кому западные спонсоры готовы из года в год вручать солидные денежные гранты.