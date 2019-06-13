Медведев раскритиковал "Роскосмос" за срыв контрактов по пилотируемым полетам

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о срывах сроков госконтрактов по пилотируемым полетам. По его словам, сроки развертывания постоянно переносятся. Премьер видит решение проблемы в освоении дополнительных средств в размере 200 миллиардов рублей в последующий год.



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Медведев сообщил, что на текущий год в бюджете было заложено 260 миллиардов рублей на финансирование "Роскосмоса". 183,2 миллиарда компания уже получила, оставшиеся средства будут перечислены в ближайшее время. Также Медведев отметил срыв сроков по строительству космодрома Восточный.

"Очевидно, что Россия, которая когда-то была первопроходцем в космосе должна вернуть себе лидерство в этой отрасли. Мы не имеем права сдавать позиции. Несмотря на то, что сегодня у нас не слишком много достижений в космической области, нам нужно возвращать лидерство", - пояснил Медведев на совещании по развитию "Роскосмоса".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что правительство потребовало от "Роскосмоса" более эффективного развития космодромов.

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