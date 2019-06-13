В Кремле заявили, что рано говорить о реформе МВД в свете "дела Голунова"

Реформирование МВД в свете дела журналиста Ивана Голунова пока не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



Освобожденный журналист Голунов намерен помочь следствию по его «делу»

По его словам, окончательных суждений относительно необходимости проведения реформ в органах внутренних дел нет. Песков призвал дождаться результатов расследования.

Он также добавил, что будут проведены проверки жалоб на необоснованную жестокость со стороны полицейских во время марша в поддержку Голунова, который состоялся накануне.

Представитель кремля также прокомментировал то, что на церемонию вручения президентом госнаград дочь пианиста Николая Луганского пришла в футболке "Я/мы Иван Голунов". Он заявил, что, конечно, Владимир Путин ее заметил, но в этой ситуации нет ничего особенного, так как на футболке не было никаких противозаконных надписей.

Источник превью: Facebook

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