Глава кузбасского городка лишился поста из-за оползня

Глава кузбасского города Мыски Дмитрий Иванов покинул свой пост после схода грунта на разрезе "Кийзасский". Он написал заявление о добровольном увольнении сегодня по итогам встречи с губернатором Сергеем Цивилевым.
На встрече глава региона указал, что в вопросах экологических интересов жителей будет принимать жесткие решения, в том числе и кадровые. Сообщается, что к Иванову были и другие претензии. Так, в 2018-м в данном городе возникала экологическая проблема из-за перевозки угля и сбросов в воду отходов.
По словам Цивилева, происходящее говорит о том, что местные власти работают плохо и не защищают интересы населения в вопросах экологии. Такую ситуацию он назвал недопустимой.
Напомним, на прошлой неделе на разрезе произошел сход горных пород. Они перекрыли русло местной реки и снесли резервные опоры линий электропередачи. Погибших, к счастью, не было.
Источник превью: сайт администрации Кемеровской области
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