Председатель Белгородской облдумы шестого созыва Василий Потрясаев сегодня объявил депутатам о добровольном сложении полномочий. Такое решение он объяснил семейными обстоятельствами.
Потрясаев отметил, что в отставку он уходит с понедельника. Он добавил, что в текущем созыве ему осталось работать лишь год, но именно этот год чиновник назвал очень важным. Функции депутата исполнять он продолжит.
Полномочия спикера до избрания нового председателя возложены на первого заместителя Потрясаева Александра Склярова.
Губернатор Евгений Савченко поблагодарил Потрясаева "за плодотворные труды во имя процветания белгородской земли и Отечества в целом".
Добавим, Потрясаев был главой облдумы с января 2015-го. По итогам прошлого года стал самым обеспеченным среди глав парламентов субъектов РФ. В декларации он указал доход от продажи акций - 454 млн рублей.
Источник превью: сайт белгородской облдумы
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