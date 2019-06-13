Горсовет Улан-Удэ назначил выборы мэра и депутатов местного парламента шестого созыва на 8 сентября.
Всенародным голосованием мэра Улан-Удэ будут избирать впервые за 12 лет. С 2007-го его выбирали из числа депутатов горсовета. В конце прошлого года Народный Хурал Бурятии упразднил должность сити-менеджера.
Добавим, в течение 7 лет мэра столицы республики был Александр Голков. В феврале он добровольно покинул пост.
Кандидаты в мэры могут выдвигаться с 15 июня. На данный момент о планах участвовать в выборах заявили и.о. главы администрации города Игорь Шутенков, журналист Евгения Балтатарова и блогер Батодалай Багдаев.
Местные СМИ пишут, что на пост градоначальника, возможно, будет претендовать экс-глава полномочного представительства региона при президенте Мункожап Бадмаев, которого на этой должности в прошлом месяце сменил Антон Виноградов.
Источник превью: Правда.ру
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