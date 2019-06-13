Кожемяко: Перевод чиновников в новую столицу ДФО завершится в ближайшие 2-3 года

Ведомства, которые переводят во Владивосток в связи с переносом столицы ДФО из Хабаровска, завершат переезд за 2-3 года. Такие цифры назвал глава Приморья Олег Кожемяко.



Кожемяко обозначил приоритетные задачи властей Приморья

По его словам, властям края в настоящее время поступает очень много заявок на подбор помещений от расположенных в экс-столице округа структур.Чиновник добавил, что процесс этот очень сложный, сейчас даже администрация региона расположена в разных местах. Кожемяко не исключил, что придется построить новые здания.

Еще одной проблемой он назвал то, что сотрудники переезжающих ведомств ищут для себя жилье, а оно в Приморье недешевое.

Напомним, глава государства в 2018-м подписал документ, касающийся внесения изменений в перечень федеральных округов. Согласно ему Владивосток стал центром ДФО. Полпредство президента может переехать в этот город уже к осени текущего года.

Источник превью: сайт администрации Приморья

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