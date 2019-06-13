В КПРФ назвали пиаром требование "Коммунистов России" запретить "Чернобыль"

Пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова, депутат Госдумы Александр Ющенко призвал не относиться серьезно к требованию "Коммунистов России" ограничить в нашей стране доступ к нашумевшему сериалу "Чернобыль".



Сериал «Чернобыль» - подарок для конкурентов «Росатома»?

По его словам, призыв партии - это пиар. "У них фишка такая - прыгать на отдельные фильмы", - сказал Ющенко.

Он добавил, что сам фильм пока не смотрел, но не придерживается той точки зрения, что он способен сильно влиять на сознание множества людей. Сериала нет в прокате, его можно и не смотреть, если он совсем не нравится, заключил коммунист.

Напомним, ранее в четверг глава исполкома ЦК КПКР Сергей Малинкович выразил уверенность, что нужно возбудить уголовные дела за клевету против создателей сериала, а также запретить им въезд в нашу страну. Обращение адресовано Роскомнадзору и МВД.

Кроме того, "Коммунисты России" требуют заблокировать доступ к "гадостному" "Чернобылю" на всех возможных ресурсах, так как картина "демонизирует образ советской власти и советских людей".

Источник превью: Правда.ру

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