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Источник Правда.Ру

В КПРФ назвали пиаром требование "Коммунистов России" запретить "Чернобыль"

Политика » Партии print

Пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова, депутат Госдумы Александр Ющенко призвал не относиться серьезно к требованию "Коммунистов России" ограничить в нашей стране доступ к нашумевшему сериалу "Чернобыль".


Сериал «Чернобыль» - подарок для конкурентов «Росатома»?

По его словам, призыв партии - это пиар. "У них фишка такая  - прыгать на отдельные фильмы",  -  сказал Ющенко.

Он добавил, что сам фильм пока не смотрел, но не придерживается той точки зрения, что он способен сильно влиять на сознание множества людей. Сериала нет в прокате, его можно и не смотреть, если он совсем не нравится, заключил коммунист.

Напомним, ранее в четверг глава исполкома ЦК КПКР Сергей Малинкович выразил уверенность, что нужно возбудить уголовные дела за клевету против создателей сериала, а также запретить им въезд в нашу страну. Обращение адресовано  Роскомнадзору и МВД.

Кроме того, "Коммунисты России" требуют заблокировать доступ к "гадостному" "Чернобылю" на всех возможных ресурсах, так как картина "демонизирует образ советской власти и советских людей".

Источник превью: Правда.ру

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Темы кпрф сериал чернобыль коммунисты россии
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