Пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова, депутат Госдумы Александр Ющенко призвал не относиться серьезно к требованию "Коммунистов России" ограничить в нашей стране доступ к нашумевшему сериалу "Чернобыль".
По его словам, призыв партии - это пиар. "У них фишка такая - прыгать на отдельные фильмы", - сказал Ющенко.
Он добавил, что сам фильм пока не смотрел, но не придерживается той точки зрения, что он способен сильно влиять на сознание множества людей. Сериала нет в прокате, его можно и не смотреть, если он совсем не нравится, заключил коммунист.
Напомним, ранее в четверг глава исполкома ЦК КПКР Сергей Малинкович выразил уверенность, что нужно возбудить уголовные дела за клевету против создателей сериала, а также запретить им въезд в нашу страну. Обращение адресовано Роскомнадзору и МВД.
Кроме того, "Коммунисты России" требуют заблокировать доступ к "гадостному" "Чернобылю" на всех возможных ресурсах, так как картина "демонизирует образ советской власти и советских людей".
Источник превью: Правда.ру
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