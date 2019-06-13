Депутат Госдумы предложил приравнять "оборотней" к шпионам

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил приравнять преступления, которые совершаются людьми в погонах с использованием их служебного положения, к госизмене. Такую инициативу он выдвинул, комментируя инцидент с задержанием журналиста Ивана Голунова.
По словам парламентария, наказанием в таких случаях должно быть обязательно пожизненное заключение с конфискацией имущества фигурантов и их ближайшего окружения.
Он добавил в интервью Regions.ru, что если и дальше так неэффективно бороться с "оборотнями", то эту проблему не удастся искоренить никогда. Депутат выразил мнение, что преступники в погонах предают интересы страны, дискредитируют закон.
Нилов также отметил, что есть и другая сторона медали - слабое противодействие наркомании и наркоторговле, в результате чего у правоохранителей появляется искушение для статистики выдумывать результаты борьбы с ними, которых не существует в реальности.
С этим он предлагает бороться, приняв закон об уголовной ответственности для тех, кому официально ставится диагноз "наркомания". Депутат подчеркнул, что такая практика есть уже во многих цивилизованных странах мира.
Источник превью: сайт "Справедливой России"
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