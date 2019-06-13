Руководитель фракции "Справедливой России" в Госдуме Сергей Миронов раскритиковал Госдуму за то, что она своевременно не рассматривает внесенные законопроекты, а "множит" схожие инициативы.
Политик напомнил, что депутаты "СР" ранее внесли законопроект, позволяющий обжаловать штрафы ГИБДД в упрощенном порядке через портал госуслуг. Накануне о подобном предложении заявила "Единая Россия". Проще принять уже существующий документ, чем "множить" схожие инициативы, уверен Миронов.
По словам депутата, свой законопроект "СР" внесла еще в октябре 2017-го, но ГД до сих пор "не удосужилась его рассмотреть". "Спрашивается: зачем "множить" схожие инициативы за разным авторством? Давно пора принять простую поправку, облегчающую автовладельцам защиту своих прав", - отметил он.
Миронов добавил, что в данный момент, чтобы обжаловать постановление о штрафах, нужно ходить по различным инстанциям и писать заявления, на что уходит очень много времени. Он подчеркнул, что это несправедливо и неудобно.
Источник превью: сайт "Справедливой России"
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