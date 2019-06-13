ЦИК объявил о старте избирательных кампаний по дополнительным выборам в Госдуму. Решение принято сегодня, но вступит оно в силу только после официального опубликования.
Довыборы состоятся 8 сентября в четырех одномандатных округах. Речь идет о Хабаровском крае, а также о Новгородской, Свердловской и Орловской областях. Политические партии смогут направлять своих кандидатов лишь после вступления решения в силу. Все вопросы, касающиеся этой темы, будут обсуждаться 17 июня.
Решение о довыборах было принято в связи с досрочным прекращением полномочий четырех парламентариев, в том числе экс-директора ФСБ Николая Ковалева, который скончался два месяца назад.
В округах, о которых идет речь, более 2 млн избирателей. Кампания там будет организована так же, как традиционно проходят основные выборы в ГД.
Напомним, что в столице жителям других субъектов РФ в этому году дали возможность проголосовать на цифровых участках. Всего их в Москве будет 30, если эксперимент окажется успешным, по всей стране через два года таких участков планируют открыть около 5 тысяч.
Источник превью: сайт Госдумы
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