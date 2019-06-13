"Коммунисты России" требуют возбудить уголовные дела за клевету против воздателей "Чернобыля"

Партия "Коммунисты России" требует возбудить уголовные дела за публичную клевету против создателей сериала "Чернобыль" и запретить им въезд в нашу страну. Соответствующее обращение направлено в Роскомнадзор и МВД.



Сказка - ложь: почему «Чернобыль» от HBO разочаровал ликвидаторов аварии

Глава исполкома ЦК КПКР Сергей Малинкович заявил, что создатели фильма превратили трагедию на Чернобыльской АЭС в "развесистую клюкву", поэтому стали злейшими врагами для народа России. По его словам, в сериале показано то, чего на самом деле не было, например похороны в цинковых гробах, эпизод с пожарным, который поднял элемент реакторного графита и лишился руки и т.д.

"Коммунисты России" требуют от Роскомнадзора заблокировать россиянам доступ к "гадостному" "Чернобылю" на всех ресурсах, так как он демонизирует образ советской власти и советских людей, добавил Малинкович.

Сериал "Чернобыль" создан американским каналом HBO, первую серию в РФ показали в начале мая. Этот фильм занял первую строчку рейтинга шоу за все время их существования.

Источник превью: Правда.ру

Читайте также:

Милонов призвал власти предостеречь поклонников сериала HBO от поездок в Чернобыль