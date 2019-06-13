Жириновский предлагает за трех детей бесплатно давать трехкомнатную квартиру и освобождать от службы в армии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вновь поднял тему повышения рождаемости. Он назвал его одной из стратегических задач нашей страны.



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На своей странице в соцсети "ВКонтакте" политик описал стимулы, которые власти должны предоставить молодежи, чтобы создавались многодетные семьи. Во-первых, по его словам, это бесплатное жилье, пусть даже в общежитии. Если молодая семья рожает ребенка - надо дать им комнату, за второго - две, за третьего - три, чтобы все знали, что за трех детей дают трехкомнатное жилье, отметил депутат Госдумы.

Он считает, что молодым отцам надо давать отсрочку от армии: один ребенок - два года отсрочки, второй - три года, а если у мужчины трое детей, его вообще нужно освободить от призыва.

Третьим стимулом лидер ЛДПР назвал пособия от государства. Речь идет о талонах на питание для беременных женщин, пособиях по уходу за ребенком. По его словам, семьям, которые не могут устроить детей в детсад, нужно выплачивать дополнительные деньги. За 50 тысяч рублей они смогут нанять няню, заключил Жириновский.

Фото превью: сайт ЛДПР

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