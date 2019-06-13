Правительство Сахалинской области возглавит бывший зампред

Сахалинская облдума окончательно одобрила назначение Алексея Белика на должность председателя правительства региона.



Валерий Лимаренко: На Сахалине нужно срочно ликвидировать ветхое жилье. ЭКСКЛЮЗИВ

На заседании в четверг врио главы региона Валерий Лимаренко отметил профессионализм экс-зампреда, опыт его работы в органах власти. Сейчас, по его словам, чиновник в должности и.о. председателя правительства успешно реализует программы по переселению граждан из ветхого жилья, снижению бедности.

Белик в свою очередь отметил, что готов с полной отдачей сил трудиться на благо сахалинцев, решать ключевые задачи развития региона.

Добавим, сегодня Лимаренко подал документы в избирком. Он идет на выборы губернатора как самовыдвиженец. В одной из соцсетей чиновник написал, что в регионе много проблем, и он знает, как их решить.

Лимаренко был назначен российским лидером врио главы Сахалина в декабре 2018-го, после того как ушел с поста экс-губернатор Олег Кожемяко.

Источник превью: сайт Сахалинской облдумы

Читайте также:

Десятая часть жилья на Сахалине признана аварийной