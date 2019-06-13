Сахалинская облдума окончательно одобрила назначение Алексея Белика на должность председателя правительства региона.
На заседании в четверг врио главы региона Валерий Лимаренко отметил профессионализм экс-зампреда, опыт его работы в органах власти. Сейчас, по его словам, чиновник в должности и.о. председателя правительства успешно реализует программы по переселению граждан из ветхого жилья, снижению бедности.
Белик в свою очередь отметил, что готов с полной отдачей сил трудиться на благо сахалинцев, решать ключевые задачи развития региона.
Добавим, сегодня Лимаренко подал документы в избирком. Он идет на выборы губернатора как самовыдвиженец. В одной из соцсетей чиновник написал, что в регионе много проблем, и он знает, как их решить.
Лимаренко был назначен российским лидером врио главы Сахалина в декабре 2018-го, после того как ушел с поста экс-губернатор Олег Кожемяко.
Источник превью: сайт Сахалинской облдумы
Читайте также:
Десятая часть жилья на Сахалине признана аварийной
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Всего в акции приняли участие около 1200 человек, уточняют в столичной полиции.
Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.