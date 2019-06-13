Президиум Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам утвердил состав рабочей группы, которая будет оценивать эффективность работы губернаторов.
Ее главой стал первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, за контакты с регионами будет нести ответственность глава Минэкономразвития Максим Орешкин. В группу также вошли зампред кабмина Виталий Мутко и мэр столицы Сергей Собянин.
Группе предоставлено эксклюзивное право обсуждать с главами субъектов РФ экономические показатели, по которым оценивается их эффективность. Кроме того, она сможет решать, стоит ли учитывать особые обстоятельства при недостижении региональных показателей эффективности.
"Коммерсант" пишет, что правительство получило новый рычаг давления на регионы. Ранее в отношении KPI губернаторы были подотчетны только администрации президента.
Источник превью: Правда.ру
Читайте также:
Правительство предложило определять эффективность работы министерств России
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Всего в акции приняли участие около 1200 человек, уточняют в столичной полиции.
Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.