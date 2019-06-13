Оценивать эффективность работы губернаторов будет правительство

Президиум Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам утвердил состав рабочей группы, которая будет оценивать эффективность работы губернаторов.



Матвиенко предложила новый способ оценки эффективности губернаторов

Ее главой стал первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, за контакты с регионами будет нести ответственность глава Минэкономразвития Максим Орешкин. В группу также вошли зампред кабмина Виталий Мутко и мэр столицы Сергей Собянин.

Группе предоставлено эксклюзивное право обсуждать с главами субъектов РФ экономические показатели, по которым оценивается их эффективность. Кроме того, она сможет решать, стоит ли учитывать особые обстоятельства при недостижении региональных показателей эффективности.

"Коммерсант" пишет, что правительство получило новый рычаг давления на регионы. Ранее в отношении KPI губернаторы были подотчетны только администрации президента.

Источник превью: Правда.ру

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