Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о травме спины, из-за которой он в конце мая оказался в больнице. Он получил ее, катаясь на мотоцикле.
По словам чиновника, авария произошла в поселке Листвянка, который находится на берегу Байкала. Он упал на спину, когда въезжал на гору, и сразу обратился к врачам. Его оставили в больнице, чтобы тщательно обследовать.
Левченко добавил, что сейчас с его здоровьем все хорошо.
Главу региона положили в больницу 25 мая. Некоторые СМИ сообщали, что у него проблемы с почками, но это было опровергнуто. 3 июня его выписали.
Левченко главой региона он является с сентября 2015 года. Во втором туре выборов тогда коммунист набрал больше голосов, чем кандидат от партии власти Сергей Ерощенко.
Ранее представитель КПРФ был депутатом Госдумы трех созывов - третьего, пятого и шестого.
Источник превью: сайт правительства Иркутской области
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