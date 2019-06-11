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Крым готов при необходимости подтвердить свой выбор в пользу России - спикер Госовета республики

Политика print

Жители Крыма в случае возникновения необходимости твердо готовы подтвердить, что хотят находиться в составе России. Об этом заявил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.


Жители столицы о воссоединении Крыма с Россией

По его словам, крымчане очень быстро привыкли к тому факту, что они граждане РФ. Они  подтвердят свой выбор "когда угодно и столько раз, сколько потребуется", отметил Константинов на заседании, посвященном Дню России, который будет отмечаться завтра.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что бывший глава американского Госдепа Джон Керри выдвигал предложение провести еще один референдум по вопросу вхождения Крыма и Севастополя в состав нашей страны.

Напомним, Крым стал частью России по итогам проведенного там 5 лет назад референдума. За воссоединение с РФ тогда проголосовало абсолютное большинство местных жителей.

Киев отказывается признавать Крым частью России. Москва настаивает на том, что референдум был проведен с соблюдением все норм международного права.

Источник превью: сайт правительства Крыма

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Темы крым референдум сергей лавров
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