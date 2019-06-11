ФАН разоблачил фейковое досье на полковника МВД Щирова, распространенное в защиту Голунова

Прошло несколько дней после того, как журналист Иван Голунов был задержан сотрудниками столичного МВД. В Сети уже успело появиться досье, составленное на Андрея Щирова. Он руководит отделом контроля оборота наркотиков по ЗАО ГУ МВД России по городу Москва.

Многие СМИ опубликовали информацию, по которой стало известно, что в собственности Щирова и его родителей находятся около девяти земельных участков под Москвой, а также три объекта капитального строительства. По оценке изданий, данная недвижимость стоит 70 миллионов рублей.

Что из заявленного СМИ правда, а что не соответствует действительности, рассказали журналисты ФАН.

Земельные участки

Информация о девяти участках, находящихся в собственности семьи Щирова, абсолютная правда. Эти участки были приобретены начиная с 2009 года. Часть из них территориально находится в Горчаково и Тропарево, часть — на территории СНТ "Сплав-2" в Фоминском районе Московской области.

Наличие этих участков полковником не отрицается, более того, все эти приобретения были внесены в декларацию о доходах. Сам же Андрей Щиров, согласно ЕГРЮЛ, зарегистрирован как председатель Садового некоммерческого товарищества "Сплав-2".

Помимо Андрея, в семье Александра и Натальи Щировых есть еще один сын — Денис Щиров. Его основной вид деятельности — это ювелирный бизнес. Он никак не относится к каким-либо ведомствам или чиновничьей службе, а заработок его в несколько раз превышает заработок брата. Самые большие вложения в приобретение вышеуказанных земельных участков сделал именно Денис Щиров.

Объекты на территории "Сплав-2", а именно гараж и дом, строились братьями и отцом несколько лет. Исходя из оценки стоимости этих объектов на 2019 год можно увидеть, что кадастровая стоимость лишь на 30 процентов ниже реальной.

СМИ в своих расследованиях указали общую стоимость всех участков — 60-70 миллионов. Реально же цифры получаются совсем иными. Общая кадастровая стоимость земель, находящихся на территории "Сплав-2", составляет около четырех миллионов рублей. Сделав надбавку даже 50 процентов, мы получим стоимость приблизительно в шесть миллионов, что в четыре-пять раз ниже указанной в СМИ, а это 20-30 миллионов. Участок в Тропарево, размер которого составляет 25 соток, имеет кадастровую стоимость 849 850 рублей. Отталкиваясь от общедоступной информации из объявлений, можно сделать вывод о стоимости таких участков на рынке недвижимости - от одного до двух миллионов. Выходит, что один гектар, находящийся в собственности Щирова, по максимальной рыночной цене можно оценивать в восемь миллионов. Эта цифра, как и с участками в "Сплав-2", меньше указанной в "расследованиях" СМИ. Учитывая тот факт, что основные инвестиции в эти участки делал брат полковника, становится ясно: коррупционная составляющая отсутствует.

Хмелева

В марте этого года "Радио Свобода" опубликовало статью о некой Ульяне Хмелевой. Она утверждает, что в прошлом работала экстрасенсом в КГБ. Андрей Щиров, с которым она встречалась в 2003 году, совместно с другими сотрудниками отдела якобы "крышевал" наркодилеров, за что Хмелева лично передала ему около 240 тысяч долларов. В то время Щиров был на должности заместителя начальника ОРЧ-3 ОБОП ЗАО Москвы.

В этой самой статье, опубликованной в марте, отсутствовали прямые обвинения. Сегодня же, после того как этот материал снова всплыл, все обвинения носят утвердительный характер.

Сама же Хмелева осуждена по статье "Распространение наркотиков". Пока шло следствие, она предпринимала множество попыток обвинить сотрудников милиции в "крышевании" наркомафии. Однако проверки, проведенные на всех уровнях, не нашли ни одного подтверждения слов Хмелевой.

Еще в марте от юристов МВД поступило обращение к фигурантам "расследования" с предложением обратиться в суд за клевету, но все решили не связываться с этим, в том числе и Андрей Щиров. На тот момент статья не вызвала большой резонанс.

Сегодня же, после задержания Ивана Голунова, все обратили пристальное внимание на давнюю статью. Проблема в том, что отсутствие каких-либо доказательств слов Хмелевой сегодня никого не смущает и слова "экстрасенса КГБ" принимают за чистую воду.

На фото: Иван Голунов