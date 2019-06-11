Власти Москвы высказались против проведения марша в поддержку журналиста Ивана Голунова. Соответствующее заявление подписал глава департамента региональной безопасности Владимир Регнацкий.
"Нельзя допустить, чтобы пострадали люди", - говорится в нем. По словам чиновника, проведение несанкционированного шествия станет угрозой безопасности людей, которые придут в центр города на праздник.
В мэрии пообещали не допустить нарушения общественного порядка. Там также напомнили, что обратятся в прокуратуру, чтобы она приняла меры к тем, кто призывает к участию в несанкционированной акции, которую планируется провести в нарушение закона страны.
Ранее о намерении представителей столичной власти обратиться в прокуратуру заявлял вице-мэр Александр Горбенко. Депутат столичного округа "Хамовники" Илья Азар в свою очередь подчеркнул, что мэрии было предложено поговорить в прямом эфире "Дождя" публично. Однако, по словам столичного чиновника, настолько серьезную тему так обсуждать нельзя.
Источник превью: Правда.ру
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