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Очень странные дела: Форум свободной России обновил список неугодных

Политика print

В рамках работы 7-го Форума свободной России, который состоялся 8-9 июня в Тракае (Литва), путем голосования участников был расширен так называемый санкционный "Список Путина".


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Всего в него вошли 28 человек, среди которых заместитель руководителя Центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Андрей Ильницкий, глава СПЧ Московской области Марина Юденич, "пропагандист", по мнению составителей списка, Михаил Шахназаров (телеканал "Царьград"), директор ФССП Дмитрий Аристов, специальные корреспонденты отдела политики "Комсомольской правды" Александр Коц и Дмитрий Стешин, "пропагандисты" Евгений Сатановский и Андраник Мигранян.

В списке также теперь значатся ведущий передачи "Право голоса" на телеканале "ТВ Центр" Роман Бабаян, депутат Государственной думы VI и VII созывов Вячеслав Никонов, ведущий на телеканале ВЕСТИ-24 Алексей Казаков, "пропагандисты" Михаил Делягин, Александр Чаленко, Михаил Маркелов, Игорь Прокопенко, Олег Кашин.

Кроме того, в список внесены следующие имена: гендиректор и главный редактор телеканала "Царьград" Елена Шаройкина, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, гендиректор "Российской телевизионной и радиовещательной сети" Андрей Романченко, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, бывший руководитель ГУПЭ МВД РФ (Центр "Э") Тимур Валлиулин, сенатор Андрей Клишас, следователь Артем Бурдин, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ Дитрих Брауэр, сооснователь движения "Антимайдан" Дмитрий Саблин, гендиректор горнолыжного курорта "Роза Хутор" Сергей Бачин и экс-советник президента РФ Валентин Юмашев.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, комментируя расширенный список, заявил "Правде.Ру", что безусловно, несет "ответственность за все, что происходит в стране вне зависимости оттого, кто ей конкретно руководит".

"А заодно и в мире, если вспоминать все, чем я занимаюсь — Ближний Восток, террористы и все остальное. Подтверждение того, что внесистемная оппозиция (или какая угодно другая) — тяжелые дебилы, получено мною из Литвы. Что особенно радует, поскольку история Великого княжества Литовского достаточно много чего говорит по поводу стоимости всех этих объявлений", — отметил он.

Больше на эту тему Сатановский ничего сказать не готов. "За что — это надо у них спрашивать. Я откуда знаю? Наверное, они искренне полагают, что если не прыгать с аплодисментами по их поводу, то вы являетесь человеком крайне к ним недружественным", — заключил он.

Член Федерального политкомитета партии "Яблоко" Сергей Митрохин в свою очередь выразил сомнение, что люди, принимавшие решение о расширении списка, вообще имеют какое-то отношение к российской оппозиции.

По его словам, они "занимаются какой-то ерундой".

"Заниматься надо не составлением каких-то черных списков, а системными реформами и борьбой за свободу слова. Вот чем надо заниматься, а не ловлей каких-то пропагандистов. Во-первых, их просто переловить все равно всех невозможно, даже если там кто-то о чем-то мечтает. Во-вторых, это занятие бессмысленное. Все равно, что черпать воду решетом. Надо заниматься системными реформами всей политической структуры", — сказал "Правде.Ру" Митрохин.

По его мнению, оппозиция должна сегодня требовать в первую очередь обеспечения свободы средств массовой информации, независимости их от власти и создания соответствующих механизмов, которые предотвращали бы цензуру в прессе и не допускали доминирования какой-то одной господствующей идеологии или позиции.

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Темы санкционный список форум свободной россии
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