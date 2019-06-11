"Раз подписи не собрать, нужен скандал". Политолог Джаралла назвал предсказуемой провокацию Яшина

На днях муниципальный депутат Красносельского района и кандидат в Мосгордуму Илья Яшин обвинил активистку Союза добровольцев Донбасса Марию Коледу в использовании против него черных политтехнологий. Якобы девушка наняла женщину, которая должна была собирать от имени Яшина фальшивые подписи. Коледа разоблачила эту ложь.

Многие следящие за ходом кампании заметили, что эта провокация была выгоднее всего самому Яшину — как политик он понимает, что собрать подписи после падения рейтинга не сможет, поэтому готовится уйти красиво, в роли "жертвы провокации".

Политолог Владимир Джаралла напомнил, что в кругах оппозиции изначально заявляли проблему сбора подписей как ключевую и понятно, что сосредоточили усилия на отработке повестки в этом направлении:

"Подоплеку скандала все называют однозначную, об этом говорили в оппозиционных кругах в самом начале кампании — сбор подписей будет ключевой проблемой, понимали, что большинство кандидатов срежется на этом этапе. Зная об этом, несложно предусмотреть и следующий шаг. Раз подписи нельзя будет собрать, нужно устроить скандал, что были применены какие-то административные меры, из-за чего "люди с честными лицами" не смогли собрать нужное количество подписей и достичь своих целей. И этот скандал с Яшиным лишь подтверждает версию, которая высказывалась еще в самом начале".

Сегодня Мария Коледа объявила о решении баллотироваться в Мосгордуму по 45 округу столицы, который включает Басманный, Красносельский, Мещанский районы и Сокольники. Коледа заявила, что считает важным не только знакомить москвичей с ее реальными делами, но и препятствовать предвыборным махинациям недобросовестных политиканов, каким проявил себя оппозиционер Яшин.

На фото: муниципальный депутат Красносельского района и кандидат в Мосгордуму Илья Яшин