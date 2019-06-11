СМИ сообщают, что в сентябре после единого дня голосования Совфед могут покинуть не менее 9 сенаторов. уточняется, что всего будут основания для смены 31 члена СФ, но некоторых переназначат на новые сроки.
Среди тех, кто уйдет из СФ, РБК называет Виктора Озерова, Ильдуса Ахметзянова, Екатерину Лахову. Все они не участвовали в праймериз партии власти, а это необходимо для выдвижения в парламенты субъектов РФ.
Издание добавляет, что покинуть верхнюю палату парламента могут также Зинаида Драгункина, Ольга Тимофеева, Ирина Гехт.
Екатерина Лахова подтвердила, что действительно намерена в сентябре покинуть Совфед, чтобы все внимание сосредоточить на работе Союза женщин России, главой которого является.
Не отрицает свой уход из СФ и сенатор от Челябинской области Ирина Гехт. Зампредседателя комитета по аграрной политике отзовет глава региона Алексей Текслер.
Источник превью: сайт "Единой России"
Читайте также:
Сенатор Пушков не видит в задержании Голунова атаку на свободу слова
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.