СМИ: Совфед после выборов могут покинуть 9 сенаторов

СМИ сообщают, что в сентябре после единого дня голосования Совфед могут покинуть не менее 9 сенаторов. уточняется, что всего будут основания для смены 31 члена СФ, но некоторых переназначат на новые сроки.



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Среди тех, кто уйдет из СФ, РБК называет Виктора Озерова, Ильдуса Ахметзянова, Екатерину Лахову. Все они не участвовали в праймериз партии власти, а это необходимо для выдвижения в парламенты субъектов РФ.

Издание добавляет, что покинуть верхнюю палату парламента могут также Зинаида Драгункина, Ольга Тимофеева, Ирина Гехт.

Екатерина Лахова подтвердила, что действительно намерена в сентябре покинуть Совфед, чтобы все внимание сосредоточить на работе Союза женщин России, главой которого является.

Не отрицает свой уход из СФ и сенатор от Челябинской области Ирина Гехт. Зампредседателя комитета по аграрной политике отзовет глава региона Алексей Текслер.

Источник превью: сайт "Единой России"

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