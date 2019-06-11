Мэрия Москвы обратится в органы прокуратуры из-за марша в защиту задержанного журналиста Ивана Голунова, который планируется провести завтра, 12 июня. Вице-мэр Александр Горбенко констатировал, что инициаторы акции совсем не идут на контакт, чтобы обсудить очень важный вопрос - о безопасности ее участников.
Депутат столичного округа "Хамовники" Илья Азар в свою очередь подчеркнул, что организаторы запланированной акции не ведут переговоры с представителями власти. Мэрии было предложено поговорить в прямом эфире радиостанции "Дождь" публично.
Между тем, Горбенко отметил, что это слишком серьезная тема, чтобы ее обсуждать таким образом.
Ранее сегодня пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что акции в поддержку Голунова могут "стать препятствием для праздничной атмосферы" в День России. Одновременно он подчеркнул, что все-таки решение должно принимать правительство столицы.
Источник превью: сайт прокуратуры ХМАО
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