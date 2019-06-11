Сенатор Екатерина Лахова намерена в сентябре текущего года после истечения срока своих полномочий окончательно покинуть Совфед. По ее словам, она хочет все внимание сосредоточить на работе Союза женщин России, главой которого является.
Лахова напомнила, что у нее за плечами 29 лет парламентской деятельности, начиная с 1990 года, когда еще был Верховный совет РСФСР. Она добавила, что получила достаточно опыта, пусть теперь и "другие получат такой же".
Лахова представляла в СФ Заксобрание Брянской области. Ранее СМИ сообщали, что после выборов, которые пройдут 8 сентября, верхнюю палату парламента покинут не менее 9 сенаторов. Среди них назывались, в частности, Наталия Дементьева, Виктор Озеров, Ильдус Ахметзянов и непосредственно Лахова.
Все они не подали документы на праймериз "Единой России", а чтобы стать сенатором от ЗС, сначала надо быть избранным в парламент региона.
Источник превью: сайт Совета Федерации
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