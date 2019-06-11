Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что массовые акции в поддержку задержанного по подозрению в сбыте наркотиков журналиста Ивана Голунова могут "стать препятствием для праздничной атмосферы" в День России.
Вместе с тем, представитель Кремля добавил, что решение о проведении таких акций принимают городские власти.
Отметим, марши в поддержку сотрудника "Медузы" планируется провести в столице и еще в нескольких городах.
Ранее во вторник Песков опроверг информацию некоторых СМИ о том, что власти намерены урегулировать ситуацию с Голуновым до "прямой линии" с Владимиром Путиным, которая назначена на 20 июня. Он категорично подчеркнул, что таких установок нет и быть не может.
Голунова задержали в Москве на прошлой неделе. Сейчас он находится под домашним арестом, свою вину отрицает.
Источник превью: Facebook
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