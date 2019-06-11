Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг информацию ряда СМИ о том, что власти стремятся урегулировать ситуацию с журналистом Иваном Голуновым до "прямой линии" с Владимиром Путиным. Он констатировал, что таких установок нет и не может быть .
Представитель Кремля добавил, что если ситуация вокруг задержанного по подозрению в причастности к сбыту наркотиков журналиста останется по-прежнему актуальной, в прямом эфире прозвучат вопросы к президенту. Он также отметил, что среди уже поступивших вопросов есть касающиеся данного дела, но их пока немного.
Прямая линия состоится 20 июня. Задать вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС- или ММС-сообщение, а также через сайт передачи или же мобильное приложение.
Кроме того, во время эфира выйти на связь со студией смогут пользователи приложений "Москва - Путину" и "ОК Live".
Источник превью: Facebook
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