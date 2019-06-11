Сенатор Пушков не видит в задержании Голунова атаку на свободу слова

Член Совфеда Алексей Пушков не считает, что ситуация вокруг журналиста Ивана Голунова - это атака на свободу слова в нашей стране, как это пытаются подать некоторые западные СМИ.



МВД: задержанный журналист Голунов госпитализирован

При этом сенатор выразил надежду, что кампания по защите Голунова станет базой для дальнейшего объединения медиаотрасли вокруг журналистов, права которых были ущемлены. В качестве примера сенатор напомнил о главе "РИА Новости - Украина" Кирилле Вышинском, арестованном на Украине.

Пушков добавил, что в РФ свобода слова проявляется на высоком уровне. В доказательство этого он напомнил о публикациях с требованием отпустить Голунова в "Ведомостях", "Коммерсанте" и РБК.

Напомним, Иван Голунов, которого подозревают в причастности к сбыту наркотиков, сейчас находится под домашним арестом. Свою вину он категорически отрицает, настаивая, что запрещенные вещества ему подбросили.

Источник превью: сайт Совета Федерации

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