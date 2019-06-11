Член Совфеда Алексей Пушков не считает, что ситуация вокруг журналиста Ивана Голунова - это атака на свободу слова в нашей стране, как это пытаются подать некоторые западные СМИ.
При этом сенатор выразил надежду, что кампания по защите Голунова станет базой для дальнейшего объединения медиаотрасли вокруг журналистов, права которых были ущемлены. В качестве примера сенатор напомнил о главе "РИА Новости - Украина" Кирилле Вышинском, арестованном на Украине.
Пушков добавил, что в РФ свобода слова проявляется на высоком уровне. В доказательство этого он напомнил о публикациях с требованием отпустить Голунова в "Ведомостях", "Коммерсанте" и РБК.
Напомним, Иван Голунов, которого подозревают в причастности к сбыту наркотиков, сейчас находится под домашним арестом. Свою вину он категорически отрицает, настаивая, что запрещенные вещества ему подбросили.
Источник превью: сайт Совета Федерации
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