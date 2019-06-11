Ситуация, сложившаяся вокруг задержанного журналиста Ивана Голунова, будет находиться под строгим контролем комиссии Совфеда по информационной политике. Об этом заявил ее глава Алексей Пушков.
Такое решение принято в связи с повышенным общественным вниманием и значимостью происходящего. Сенатор выразил надежду, что следствие будет проведено с соблюдением всех необходимых норм.
Ранее спикер СФ Валентина Матвиенко обсудила ситуацию с генпрокурором Юрием Чайкой. По ее словам, он пообещал, что данное дело будет находиться под контролем ГП и его личным.
Все происходящее Матвиенко охарактеризовала как "очень нехорошую историю" и сказала, что эта тема требует дополнительного обсуждения.
Напомним, корреспондент "Медузы" был задержан 6 июня в столице. Ему вменяют попытку сбыта наркотиков, он помещен под домашний арест. Свою вину журналист отрицает.
Источник превью: сайт "Единой России"
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