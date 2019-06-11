В комиссии Совфеда по информационной политике возьмут под контроль "дело Голунова"

Ситуация, сложившаяся вокруг задержанного журналиста Ивана Голунова, будет находиться под строгим контролем комиссии Совфеда по информационной политике. Об этом заявил ее глава Алексей Пушков.



Голунов дал интервью «Дежурной части»

Такое решение принято в связи с повышенным общественным вниманием и значимостью происходящего. Сенатор выразил надежду, что следствие будет проведено с соблюдением всех необходимых норм.

Ранее спикер СФ Валентина Матвиенко обсудила ситуацию с генпрокурором Юрием Чайкой. По ее словам, он пообещал, что данное дело будет находиться под контролем ГП и его личным.

Все происходящее Матвиенко охарактеризовала как "очень нехорошую историю" и сказала, что эта тема требует дополнительного обсуждения.

Напомним, корреспондент "Медузы" был задержан 6 июня в столице. Ему вменяют попытку сбыта наркотиков, он помещен под домашний арест. Свою вину журналист отрицает.

Источник превью: сайт "Единой России"

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