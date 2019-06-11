Матвиенко: Чайка лично проконтролирует "нехорошую историю с Голуновым"

Генеральный прокурор России Юрий Чайка будет лично контролировать ход расследования в отношении корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.



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По ее словам, история с арестом журналиста оказалась "очень нехорошей", однако давать какие-либо комментарии еще рано.

"Я по этому вопросу вчера разговаривала с генеральным прокурором Юрием Чайкой. Он дал гарантии, что это дело будет находиться под строгим контролем Генеральной прокуратуры и лично под его контролем", - передает слова Матвиенко агентство "Интерфакс".

Накануне стало известно, что Генпрокуратура запросила у всех подразделений полиции по Западному административному округу Москвы сведения по делам о наркотиках, а также потребовало дело Голунова для проверки.

В свою очередь защита арестованного журналиста подала апелляцию на постановление суда о заключении Голунова под домашний арест. Адвокаты корреспондента назвали это решение незаконным и необоснованным.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что первые анализы биологических следов Ивана Голунова не выявили наркотиков. Об этом рассказал штатный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн.

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