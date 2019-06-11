Милонов предложил водить депутатов к логопеду, чтобы они говорили без акцента и диалектов

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что народные избранники "должны говорить на идеальном русском языке".



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Парламентарий отметил, что депутат - это государственный человек, а не "активист с сачком". У него все должно быть на высоком уровне, в том числе и речь, добавил Милонов.

По его словам, депутаты должны говорить без акцента, без диалектов. Он предложил коллегам ходить к логопеду, чтобы этого добиться.

Добавим, ранее во вторник Милонов резко раскритиковал народных избранников в регионах за их любовь с одежде и аксессуарам престижных брендов. Он назвал это хамством и посоветовал им сшить за свой счет форменную одежду для участия в наиболее важных мероприятиях.

По мнению депутата, одеваться надо более скромно, потому что слишком дорогие вещи дискредитируют госвласть.

Источник превью: сайт Госдумы

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