Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что народные избранники "должны говорить на идеальном русском языке".
Парламентарий отметил, что депутат - это государственный человек, а не "активист с сачком". У него все должно быть на высоком уровне, в том числе и речь, добавил Милонов.
По его словам, депутаты должны говорить без акцента, без диалектов. Он предложил коллегам ходить к логопеду, чтобы этого добиться.
Добавим, ранее во вторник Милонов резко раскритиковал народных избранников в регионах за их любовь с одежде и аксессуарам престижных брендов. Он назвал это хамством и посоветовал им сшить за свой счет форменную одежду для участия в наиболее важных мероприятиях.
По мнению депутата, одеваться надо более скромно, потому что слишком дорогие вещи дискредитируют госвласть.
Источник превью: сайт Госдумы
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