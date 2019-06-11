В Якутии освобожден от занимаемой должности министр по развитию Арктики и делам народов Севера Александр Саввинов. Как сообщил глава республики Айсен Николаев, заявление об увольнении он написал сам.
Саввинов возглавил ведомство в декабре 2018-го. До этого член "Единой России" руководил Якутской гордумой трех созывов и участвовал в выборах мэра столицы региона. Он проиграл их с небольшим отрывом Сардане Авксентьевой от партии "Возрождение России". Она набрала почти 39,98% голосов, Саввинов - 31,7%.
10 июня на встрече с журналистами Айсен Николаев заявлял, что у министра проблемы со здоровьем.
Добавим, министерство по развитию Арктики и делам народов Севера было создано в конце прошлого года на базе госкомитета по делам Арктики. Оно занимается всесторонним развитием якутской Арктики.
Кто станет новым главой ведомства, пока не уточняется.
Источник превью: сайт министерства по развитию Арктики и делам народов Севера
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