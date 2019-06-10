Миронов назвал дело Голунова грубейшей провокацией, которая рикошетит в сторону представителей власти

Руководитель фракции "Справедливой России" в Госдуме Сергей Миронов назвал провокацией дело журналиста Ивана Голунова и заявил, что его расследование должны лично контролировать генпрокурор Юрий Чайки и глава МВД Владимир Колокольцев.



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По его словам, эта провокация бросает вызов общественному спокойствию, рикошетит в сторону представителей власти и наносит ущерб репутации РФ как правового государства. Политик добавил, что обстоятельства задержания Голунова вызывают массу вопросов.

Напомним, Голунов отправлен под домашний арест. Журналист утверждает, что его преследование связано с профессиональной деятельностью.

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал кампанию, которую развернули в СМИ в поддержку Голунова, истеричной Происходящее он назвал "заготовкой" под другие похожие дела.Народный избранник добавил, что это громкое дело российская оппозиция использует для "раскачки" настроений.

Источник превью: сайт "Справедливой России"

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