Руководитель фракции "Справедливой России" в Госдуме Сергей Миронов назвал провокацией дело журналиста Ивана Голунова и заявил, что его расследование должны лично контролировать генпрокурор Юрий Чайки и глава МВД Владимир Колокольцев.
По его словам, эта провокация бросает вызов общественному спокойствию, рикошетит в сторону представителей власти и наносит ущерб репутации РФ как правового государства. Политик добавил, что обстоятельства задержания Голунова вызывают массу вопросов.
Напомним, Голунов отправлен под домашний арест. Журналист утверждает, что его преследование связано с профессиональной деятельностью.
Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал кампанию, которую развернули в СМИ в поддержку Голунова, истеричной Происходящее он назвал "заготовкой" под другие похожие дела.Народный избранник добавил, что это громкое дело российская оппозиция использует для "раскачки" настроений.
Источник превью: сайт "Справедливой России"
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