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В Госдуме назвали смешным предложение о создании органа, курирующего открытость госструктур

Политика print

Депутат Госдумы Михаил Емельянов прокомментировал предложение Счетной палаты о необходимости создать единый орган, курирующий вопросы открытости госструктур.


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По словам народного избранника, он не ожидал такого слишком формального решения очень нелегкой  задачи и назвал такой подход чисто бюрократическим. Он отметил, что вопрос открытости госструктур не решается путем создания еще одной госструктуры и добавил, что это предложение является смешным.

Емельянов указал, что обсуждаемым вопросом вообще не должна заниматься СП. По его словам, которые приводит Regions.ru, думать надо не об открытости и закрытости госструктур, а об изменении экономической политики.

Напомним, ранее в СП заявили, что в нашей стране для повышения открытости государства создана нормативная база, но ее применение по-прежнему находится на низком уровне. Чтобы решить проблему, предлагаются создать единый орган, который будет курировать вопросы открытости и координировать ведомства в этой сфере.

Авторы инициативы указали на необходимость учитывать опыт "Открытого правительства", которое из-за разных причин не смогло работать эффективно.

Источник превью: сайт Счетной палаты

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Темы госдума счетная палата справедливая россия
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