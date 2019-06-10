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Предложение о возврате прямых выборов мэра Челябинска отправили на доработку

Политика » Выборы print

Комиссия Челябинской гордумы по местному самоуправлению в понедельник отправила на доработку предложение народного избранника  от КПРФ Константина Нациевского о возвращении в областном центре прямых выборов мэра.


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Члены комиссии объяснили, что прежде чем предлагать изменения в закон, надо узнать мнение местных жителей. Кроме того, документ нуждается в доработке с юридической точки зрения.

Комитету финансов поручено вычислить, в какую сумму бюджету города обойдутся прямые выборы мэра и глав районов. В нем эти деньги не предусмотрены, так как казна формировалась, когда инициатива еще не была внесена.

По словам главы комиссии  по местному самоуправлению Владимира Бодрова, в обозначенном вопросе много тонкостей, и все они нуждаются в доработке. Кроме того, инициатива должна пройти согласование с Заксобранием региона.

Его мнение разделяет и председатель гордумы Станислав Мошаров. По его словам, необходимо узнать мнение горожан.

Источник превью: сайт "Единой России"

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