Комиссия Челябинской гордумы по местному самоуправлению в понедельник отправила на доработку предложение народного избранника от КПРФ Константина Нациевского о возвращении в областном центре прямых выборов мэра.
Члены комиссии объяснили, что прежде чем предлагать изменения в закон, надо узнать мнение местных жителей. Кроме того, документ нуждается в доработке с юридической точки зрения.
Комитету финансов поручено вычислить, в какую сумму бюджету города обойдутся прямые выборы мэра и глав районов. В нем эти деньги не предусмотрены, так как казна формировалась, когда инициатива еще не была внесена.
По словам главы комиссии по местному самоуправлению Владимира Бодрова, в обозначенном вопросе много тонкостей, и все они нуждаются в доработке. Кроме того, инициатива должна пройти согласование с Заксобранием региона.
Его мнение разделяет и председатель гордумы Станислав Мошаров. По его словам, необходимо узнать мнение горожан.
Источник превью: сайт "Единой России"
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