Саратовского депутата от ЛДПР могут исключить из думской комиссии за прогулы

Депутаты гордумы Саратова предложили исключить своего коллегу от ЛДПР Антона Ищенко из бюджетной комиссии за то, что он игнорирует заседания.По словам одного из народных избранников Олега Комарова, письмо по этому поводу уже было направлено от комиссии по этике. Окончательное решение будет принято на совете думы.Сам Ищенко заявил, что редко посещает заседания из-за слишком большой занятости в столице. Три года назад он не только стал депутатом, но и возглавил Центральный совет Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.Ищенко добавил, что работа депутата - это не просто голосование на заседаниях, она заключается еще и в создании условий, необходимых для развития Саратова. Своими основными задачами как народного избранника он назвал рост экономики, промышленности, решение социальных проблем.



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Источник превью: Правда.ру

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