Депутаты гордумы Саратова предложили исключить своего коллегу от ЛДПР Антона Ищенко из бюджетной комиссии за то, что он игнорирует заседания.По словам одного из народных избранников Олега Комарова, письмо по этому поводу уже было направлено от комиссии по этике. Окончательное решение будет принято на совете думы.Сам Ищенко заявил, что редко посещает заседания из-за слишком большой занятости в столице. Три года назад он не только стал депутатом, но и возглавил Центральный совет Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.Ищенко добавил, что работа депутата - это не просто голосование на заседаниях, она заключается еще и в создании условий, необходимых для развития Саратова. Своими основными задачами как народного избранника он назвал рост экономики, промышленности, решение социальных проблем.
Источник превью: Правда.ру
Читайте также:
ГД не поддержала предложение отбирать мандаты у депутатов за прогулы
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
По статистике, желчные камни образуются у каждого пятого жителя планеты. У женщин желчнокаменная болезнь встречается почти в два раза чаще, чем у мужчин. Виной тому женские гормоны эстрогены, которые замедляют выведение желчи. И что делать, если эти камни обнаружены? Неужели нет альтернативы удалению желчного пузыря?
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
Депутат Курской областной Думы от КПРФ Игорь Астапов лишен мандата из-за 27 квартир, принадлежащих его жене, но не указанных в декларации о доходах и имуществе.