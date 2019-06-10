Региональные депутаты выступили против объединения Курганской и Тюменской областей

Депутаты от Тюменской и Курганской областей высказались против идеи об объединении двух регионов.



Путин назначил врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова

Такую инициативу выдвинул врио курганского губернатора Вадим Шумков. Он направил ее в Кремль, о какой-либо реакции пока не сообщалось.

Чиновник считает, что объединение поможет бедной Курганской области улучшить свое финансовое положение. Между тем, близкий к Кремлю источник РБК отметил, что даже если регионы решат объединить, то уж точно не в ближайшее время.

Депутат Курганской областной думы от ЛДПР Юрий Ярушин заявил, что вопрос, о котором идет речь, поднимался и ранее. По его словам, в регионе действительно много проблем, но это не значит, что его нужно присоединять к другому, надо, чтобы власти страны пересмотрели бюджетную политику, которая касается дотационных регионов.

Депутат Тюменской облдумы Тамара Казанцева в свою очередь также заявила, что отрицательно относится к слиянию регионов. По ее словам, бюджетных денег больше не станет, надо искать другие резервы, привлекать инвестиции.

Источник превью: Правда.ру

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