Милонов: "Оппозиция пытается набрать очки на деле Голунова"

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал истеричной кампанию, которую развернули в прессе в поддержку журналиста Ивана Голунова. Происходящее он охарактеризовал как "заготовку" на будущее под другие аналогичные дела.



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Парламентарий добавил, что дело Голунова используется оппозицией РФ для "раскачки" настроений в стране. Кроме того, заявил депутат, она планирует на этом фоне настоять на освобождении некоторых людей, задержанных за нарушения законов.

Милонов заключил, что дело Голунова стало политической кампанией, на основании которой определенные силы пытаются "набрать очки".

Голунов был задержан в центре столицы на прошлой неделе. По данным правоохранителей, при нем и у него дома нашли наркотики. Журналист свою вину не признает.

Позавчера суд Москвы поместил Голунова под домашний арест. Пользоваться средствами связи и выходить на улицу ему нельзя.

Источник превью: Facebook

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