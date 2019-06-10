В Кремле внимательно следят за делом корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Президенту России доложили о нем еще в пятницу, 7 июня. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
"Мы очень внимательно следим за тем, как развивается это дело, и за всеми его нюансами. Потому что оно действительно резонансное, оно требует особого внимания", - передает его слова агентство "Интерфакс".
Представитель Кремля добавил, что Генеральной прокуратуре следует проверить сообщения о возможных нарушениях при задержании Голунова.
"Реагировать на нарушения в ходе работы ведомств и следственных органов должна Генеральная прокуратура. Ей доступны все материалы по делу, и у нас нет никаких сомнений, что Генпрокуратура будет выполнять свои функции", - заметил Песков.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что деловые издания "РБК", "Ведомости" и "Коммерсантъ" выпустили единообразные первые полосы в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
На первый взгляд, подобная акция выглядит попыткой показать солидарность внутри цеха и действительно поддержать попавшего в беду корреспондента. Однако, по мнению ФАН, их материалы - еще и способ привлечь к себе внимание.
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