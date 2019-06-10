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Источник Правда.Ру

Врио главы Курганской области предложил объединить регион с Тюменью

Политика print

Врио курганского губернатора  Вадим Шумков выдвинул предложение  объединить свой регион с Тюменской областью. С такой инициативой он обратился в Кремль. О реакции на эту идею пока неизвестно.


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Чиновник обосновывает необходимость объединения экономическими соображениями. По его словам, которые приводит РБК, денег в Курганской области не хватает, многие местные жители ездят работать в Тюмень.

Близкий к Кремлю источник в свою очередь заявил, что даже если решение об объединении регионов и будет принято, в ближайшее время этого все равно не произойдет.

Напомним, Шумков был назначен российским лидером Владимиром Путиным врио губернатора в октябре 2018-го. В сентябре он впервые будет участвовать в выборах. На них он пойдет как самовыдвиженец.

Шумков ранее высказывался по поводу объединения регионов. Осенью прошлого года он говорил, что такая задача в ближайшем будущем не стоит. Тогда он отмечал, что Курганская область вполне может быть самодостаточной.

Источник превью: сайт правительства Курганской области

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Темы губернаторы тюменская область курганская область
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