25% россиян не одобряют общий вектор развития страны, противоположного мнения придерживаются 31%. Таковы обнародованные в понедельник результаты опроса, проведенного специалистами ВЦИОМ.
Эксперты пришли к выводу, что показатели социального самочувствия жителей нашей страны в целом в мае улучшились с начала 2019 года. Так, выросли четыре индекса - экономическое положение РФ, материальное положение семьи, оценка общего вектора развития страны и уровень удовлетворенности жизнью.
Почти половина респондентов отметили, что в целом их устраивает жизнь, 28% россиян она не устраивает.Около 13% участников исследования заявили, что в целом оценивают экономическую ситуацию в стране выше среднего, 54% - как среднюю, 28% - ниже среднего.
Большинство опрошенных (61%) отметили, что материальное положение их семьи является средним, четверть (25%) - что оно плохое, 14% - что оно выше среднего.
Индекс оценок общего вектора развития страны рассчитывается как разница положительных и средних оценок и отрицательных оценок. Чем выше значение индекса, тем больше респонденты одобряют направление развития РФ.
Источник превью: Правда.ру
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