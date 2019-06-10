Россияне к прямой линии Путина задают вопросы о внутренней и внешней политике

Вопросы, которые жители страны хотели бы задать российскому лидеру Владимиру Путину в ходе прямой линии, касаются и внутренней, и внешней политики.



«Прямая линия» с Путиным: колл-центры начали принимать вопросы

Напомним, прямая линия состоится 20 июня. Задать вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС- или ММС-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение. Кроме того, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений "Москва - Путину" и "ОК Live".

Вопросы, которые уже задали через сайт, касаются международной политики и сотрудничества с другими государствами, зарплаты, защиты прав и свобод граждан, социального обеспечения. Жителей страны волнует судьба косаток и белух, которые находятся в так называемой "китовой тюрьме", ситуация с полигоном Шиес в Архангельской области.

В прошлом году прямая линия продолжалась более 4 часов. Поступило свыше 2 млн обращений, Путин ответил на 73 вопроса.

Источник превью: сайт Кремля

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