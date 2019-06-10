Вице-губернатор Астраханской области Расул Султанов подал заявление об увольнении. Эксперты связывают это решение с отставкой врио главы региона Сергея Морозова.
На прошлой неделе российский лидер назначил врио главы области Игоря Бабушкина. Отметим, он обещал обойтись без кадровых перестановок.
Временно исполняющим обязанности второго лица в регионе назначен вице-премьер Виталий Шведов, который с 2010 года возглавлял министерство финансов.
Депутат Госдумы Олег Шеин, комментируя отставку Султанова, заявил, что правительство под его руководством свело всю работу к распределению доходной части бюджета без попытки решения любой системной задачи. Он не исключил, что Бабушкин сам выразит заинтересованность возглавить правительство.
Источник превью: Правда.ру
Читайте также:
В Кремле подтвердили, что врио губернатора Астрахани ушел в отставку добровольно
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
По статистике, желчные камни образуются у каждого пятого жителя планеты. У женщин желчнокаменная болезнь встречается почти в два раза чаще, чем у мужчин. Виной тому женские гормоны эстрогены, которые замедляют выведение желчи. И что делать, если эти камни обнаружены? Неужели нет альтернативы удалению желчного пузыря?
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутерреш.
Депутат Курской областной Думы от КПРФ Игорь Астапов лишен мандата из-за 27 квартир, принадлежащих его жене, но не указанных в декларации о доходах и имуществе.