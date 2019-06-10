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Источник Правда.Ру

Вице-губернатор Астраханской области уволился после назначения нового главы региона

Политика » Власть print

Вице-губернатор Астраханской области Расул Султанов подал заявление об увольнении. Эксперты связывают это решение с отставкой врио главы региона Сергея Морозова.

На прошлой неделе российский лидер назначил врио главы области Игоря Бабушкина. Отметим, он обещал обойтись без кадровых перестановок.

Временно исполняющим обязанности второго лица в регионе назначен вице-премьер Виталий Шведов, который с 2010 года возглавлял министерство финансов.

Депутат Госдумы Олег Шеин, комментируя отставку Султанова, заявил, что правительство под его руководством свело всю работу к распределению доходной части бюджета без попытки решения любой системной задачи. Он не исключил, что Бабушкин сам выразит заинтересованность возглавить правительство.

Источник превью: Правда.ру

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Темы отставка правительство астраханская область
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